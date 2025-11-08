Россия и Иран запустят международные контейнерные перевозки

Москва и Тегеран готовят к запуску контейнерные перевозки по Каспийскому морю. Поставки будут осуществляться в Китай и Индию.

В будущем году планируется запустить контейнерные перевозки по маршрутам Россия–Иран-Индия и Россия-Иран-Китай, объявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай. Срок реализации - 2026 год"

– Андрей Тарасенко

Он пояснил, что переговоры по вопросу запуска таких перевозок были проведены в середине весны между портом Махачкалы и иранской судоходной компанией IRISL и ее подразделением KSSL. Мультимодальные контейнерные перевозки будут осуществляться в рамках МТК "Север–Юг".

"Сегодня для нас очень интересно само направление "Север-Юг". Оно позволяет России выйти на Индийский океан, решать вопросы накопления груза вне зависимости от того, чья это территория, идти транзитному грузу свободно"

– Андрей Тарасенко

Ранее в этом месяце РФ и ИРИ договорились о запуске совместного морского консорциума для развития грузоперевозок между Махачкалой и иранскими портами, на этом направлении планируется запуск регулярной контейнерной линии. Страны уже начали формировать интегрированную структуру в районе Каспийского моря.