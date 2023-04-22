Опубликовано: 12:15, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экономические связи России и Грузии крепнут. Начало 2023 года показало серьезный рост взаимного товарооборота - почти на 74%, и рост грузинского импорта на 78,8%.

В начале текущего года Россия и Грузия нарастили взаимную торговлю, сообщается о росте товарооборота на 73,7% за январь-март по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Согласно данным «Сакстата», грузинский экспорт в Россию за этот период вырос на 61%, а импорт из России - на 78,8%.

Основными товарами, которые в 2023 году поставляет Грузия в Россию являются ферросплавы, вино и другие алкогольные напитки, автомобили, минеральные воды. При этом в начале года рекордным стал прирост по поставкам в РФ легковых машин - плюс 882,8%.

Основные товары, идущие из Россию в Грузию: нефть, нефтепродукты и газ, мука и пшеница, уголь. Рекордный прирост зафиксирован в январе-марте по поставкам угля - плюс 516%. Отметим, что Россия - главный поставщик муки и зерна в Грузию.

Взаимный товарооборот двух стран по итогам 2022 года составил $2,5 млрд, что на 52,3% больше, чем в 2021 году. За три месяца 2023 года товарооборот составляет $666,8 млн, что позволяет говорить о росте взаимной торговли.