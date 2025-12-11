Россия и Азербайджан вошли в лидеры рейтинга "зеленого" туризма стран СНГ

Рейтинг "зеленого" туризма СНГ за 2025 год возглавили Россия и Азербайджан. В этих государствах активнее всего применяются стратегии устойчивого туризма.

Индекс устойчивого развития туризма Содружества Независимых Государств (СНГ) за 2025 год представили на этой неделе в рамках заседания Международного совета устойчивого развития туризма, лидерами рейтинга стали Россия и Азербайджан.

"Индекс сформирован как индикатор устойчивости развития туризма в странах Содружества. Это возможность для обмена опытом, внедрения лучших практик устойчивого развития туризма и содействия ESG-трансформации туриндустрии в пространстве Содружества"

– глава Комитета устойчивого развития туризма Делового центра СНГ Христофор Константиниди

РФ заняла первое место рейтинга по "зеленому" туризму" благодаря внедрению принципов устойчивого туризма. Разработаны национальные методические рекомендации по внедрению механизмов устойчивого развития для гостиниц, курортов, туроператоров и муниципалитетов.

"В Азербайджане <...> реализуется Стратегия развития устойчивого туризма, включающая сразу несколько направлений, в том числе развитие "ответственных" форм туризма (таких как бердвотчинг и пеший туризм), а также комплекс мер по сокращению использования одноразового пластика в гостеприимстве и разработке национального меню "Ковчег вкуса"

– материалы исследования

Также в Баку действуют около десяти отелей, получивших международные сертификаты устойчивого туризма.

Тройку рейтинга замыкает Беларусь, где все больше внимания уделяется развитию экотуризма – на природных территориях создаются экологические тропы и пешие маршруты различной протяженности.

В топ-5 вошли также Армения и Казахстан, однако развитием устойчивого туризма занимаются в разной степени все страны СНГ.

На мероприятии было объявлено о планах сделать рейтинг ежегодным.