Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспия

Опубликовано: 23:52, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Баку провели сегодня консультации по вопросам Каспийского моря. В ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся пятистороннего сотрудничества на Каспии.

Во вторник, 30 мая, Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны поговорили о вопросах, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Была подчеркнута важность реализации решений, которые были приняты на шестом саммите Прикаспийских государств, прошедшем в июне 2022 года.

Кроме того, были рассмотрены вопросы безопасности в регионе.