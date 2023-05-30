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Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспия

Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва и Баку провели сегодня консультации по вопросам Каспийского моря. В ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся пятистороннего сотрудничества на Каспии.

Во вторник, 30 мая, Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны поговорили о вопросах, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Была подчеркнута важность реализации решений, которые были приняты на шестом саммите Прикаспийских государств, прошедшем в июне 2022 года.

Кроме того, были рассмотрены вопросы безопасности в регионе.

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