РФ и США могут связать авиарейсами до конца года – Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: прямые рейсы могут связать США и РФ до конца года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть запущено до конца года. Москва видит интерес Вашингтона к этому вопросу, отметил Дмитриев.

По словам Дмитриева, маршрут самолетов может быть построен в обход стран ЕС, которые закрыли небо для российских лайнеров.

"Мало того, самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России. Мы видим очень большой интерес, в том числе с американской стороны, о возобновлении прямых перелетов в Россию"

– Кирилл Дмитриев

Как отметил глава РФПИ, Санкт-Петербург может стать одним из ключевых пунктов возможного маршрута между РФ и США.

Напомним, что официальный спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Вашингтон контактируют по различным вопросам – от налаживания дипломатических связей до украинского урегулирования.