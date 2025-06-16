Режим закрытого неба продлили в Иране

Руководство Ирана продлило режим закрытого неба над страной на фоне обострения конфликта с Израилем. Впервые этот режим ввели в республике в конце прошлой недели.

Небо над Ираном продолжит оставаться закрытым до обеда 18 июня. Об этом рассказали в Организации гражданской авиации страны.

"Воздушное пространство страны объявляется закрытым до 14.00 дня среды (13.30 мск)"

– официальный представитель организации Махди Рамазани

До этого времени граждане смогут перемещаться по стране лишь на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Напомним, Исламская Республика закрыла небо над своей территорией в конце прошлой недели из-за атаки, совершенной ВВС Израиля. С тех пор режим закрытия неба в ИРИ несколько раз продлевался.