Режим закрытого неба продлили до завтра в Иране

В Иране объявили о продлении режима закрытия воздушного пространство. Небо над страной будет оставаться закрытым еще минимум сутки.

Власти Ирана приняли решение продлить режим закрытия воздушного пространства. Об этом сообщил 29 июня Маджид Ахаван, официальный представитель министерства дорог и городского развития Исламской Республики.

По его словам, запрет на все рейсы на севере, юге и западе будет действовать до 14:00 по местному времени (13:30 мск).

Напомним, две недели назад ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве объяснили, что приняли решение нанести удары в связи с тем, что Исламская Республика тайно реализовывала военно-ядерную программу и вплотную приблизилась к созданию ядерного оружие. После этого власти ИРИ закрыли небо над страной, в дальнейшем этот режим неоднократно раз продлевался.