Опубликовано: 13:33, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти на 2 месяца был арестован директор филиала «Россети» в Дагестане. Ранее был арестован экс-директор ПАО «Россети Северный Кавказ»

Директора дагестанского филиала ПАО «Россети» Андрея Майорова был арестован почти на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верхового суда региона Зарема Мамаева.

«В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении директора филиала ПАО „Россети“ Андрея Майорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд постановил заключить его под стражу сроком на 1 месяц 28 суток»

– Зарема Мамаева

Ранее сообщалось, что в мае по такому же делу был арестован экс-директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.