Рестораны «Вкусно – и точка» расширять присутствие на Северном Кавказе

Больше точек питания «Вкусно – и точка» появится на территории республик СКФО. Об этом сообщает руководство компании.

Руководство сети питания «Вкусно – и точка» планирует расширить присутствие в Северном Кавказе.

«У нас есть планы по региональной экспансии. Мы будем открываться на Северном Кавказе, в республиках Северного Кавказа … Северный Кавказ – рассчитываем, что получится открыть, наверное, в начале следующего года»

– гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев.

Качество и сервис ресторанов «Вкусно – и точка»

Одним из ключевых принципов компании является высокое качество продуктов и обслуживания. Каждое блюдо готовится с использованием свежих ингредиентов, а персонал обучен обслуживать гостей на высоком уровне. Это делает рестораны «Вкусно — и точка» привлекательными для тех, кто ценит комфорт и внимание к деталям.

Несмотря на то, что компания уважает традиции, она также открыта для инноваций и творческих подходов к гастрономии.

Открытие новых ресторанов «Вкусно – и точка» на Северном Кавказе станет отличной возможностью для местных жителей и туристов перекусить быстро и с удовольствием.