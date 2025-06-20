Вестник Кавказа

Решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет ужасной ошибкой – Марко Рубио

Решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет ужасной ошибкой – Марко Рубио
© Фото: сайт Национального музея американской дипломатии
Марко Рубио: решение Ирана перекрыть Ормузской пролив станет "ужасной ошибкой", которая приведет к эскалации.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планы Ирана перекрыть Ормузский пролив приведут к еще большей эскалации конфликта. Решение Тегерана, по словам Рубио, также неизбежно спровоцирует Вашингтон и его союзников на ответные действия. 

"Это станет очередной ужасной ошибкой, экономическим самоубийством для них… Это стало бы масштабной эскалацией, которая потребует ответа не только от нас, но и от других стран"

– Марко Рубио 

По словам Рубио, США могут свободно использовать воздушное пространство Ирана для проведения военных операций. 

"Мы можем входить и выходить из воздушного пространства Ирана, когда захотим"

– Марко Рубио 

Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

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