Решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет ужасной ошибкой – Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планы Ирана перекрыть Ормузский пролив приведут к еще большей эскалации конфликта. Решение Тегерана, по словам Рубио, также неизбежно спровоцирует Вашингтон и его союзников на ответные действия.
"Это станет очередной ужасной ошибкой, экономическим самоубийством для них… Это стало бы масштабной эскалацией, которая потребует ответа не только от нас, но и от других стран"
– Марко Рубио
По словам Рубио, США могут свободно использовать воздушное пространство Ирана для проведения военных операций.
"Мы можем входить и выходить из воздушного пространства Ирана, когда захотим"
– Марко Рубио
Напомним, что военная операция США против Ирана началась в ночь на воскресенье. Самолеты ВВС США нанесли удары по ядерным объектам на территории Исламской Республики.