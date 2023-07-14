Ремонт дороги в Краснодаре обернулся уникальной находкой

Опубликовано: 21:49, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорожные работники Краснодара, занимаясь реконструкцией одной из краевых дорог, наткнулись на древнее погребение, вобравшее в себя артефакты трех культур – его уже признали уникальным.

Каково было удивление работников дорожных служб Краснодара, когда, сняв слой дорожного полотна на участке трассы до границы Ставрополья рядом с хутором Ленина в пригороде краевого центра, они наткнулись на древний могильник с уникальными артефактами, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"В процессе раскопок археологи обнаружили погребения, относящиеся к трем культурам - срубной, катакомбной и новотитаровской. Ученые нашли погребальный инвентарь - лепные изделия и бронзовые украшения. Также обнаружили кремневое орудие с пильчатой ретушью"

- пресс-служба краевой администрации

По оценке специалистов, такие археологические находки уникальны для Кубани, передает "Интерфакс".

Всего на Кубани на сегодняшний день обнаружено свыше 15 тыс памятников археологии - от палеолита до позднего средневековья, а их изучением занимаются более 200 археологических экспедиций.