РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ремонт дороги в Краснодаре обернулся уникальной находкой

Ремонт дороги в Краснодаре обернулся уникальной находкой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дорожные работники Краснодара, занимаясь реконструкцией одной из краевых дорог, наткнулись на древнее погребение, вобравшее в себя артефакты трех культур – его уже признали уникальным.

Каково было удивление работников дорожных служб Краснодара, когда, сняв слой дорожного полотна на участке трассы до границы Ставрополья рядом с хутором Ленина в пригороде краевого центра, они наткнулись на древний могильник с уникальными артефактами, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"В процессе раскопок археологи обнаружили погребения, относящиеся к трем культурам - срубной, катакомбной и новотитаровской. Ученые нашли погребальный инвентарь - лепные изделия и бронзовые украшения. Также обнаружили кремневое орудие с пильчатой ретушью"

- пресс-служба краевой администрации

По оценке специалистов, такие археологические находки уникальны для Кубани, передает "Интерфакс".

Всего на Кубани на сегодняшний день обнаружено свыше 15 тыс памятников археологии - от палеолита до позднего средневековья, а их изучением занимаются более 200 археологических экспедиций.

В Абхазии в море нашли средневековый город

В Абхазии в море нашли средневековый город

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version