Ремонт дороги в Краснодаре обернулся уникальной находкой

Каково было удивление работников дорожных служб Краснодара, когда, сняв слой дорожного полотна на участке трассы до границы Ставрополья рядом с хутором Ленина в пригороде краевого центра, они наткнулись на древний могильник с уникальными артефактами, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
"В процессе раскопок археологи обнаружили погребения, относящиеся к трем культурам - срубной, катакомбной и новотитаровской. Ученые нашли погребальный инвентарь - лепные изделия и бронзовые украшения. Также обнаружили кремневое орудие с пильчатой ретушью"
- пресс-служба краевой администрации
По оценке специалистов, такие археологические находки уникальны для Кубани, передает "Интерфакс".
Всего на Кубани на сегодняшний день обнаружено свыше 15 тыс памятников археологии - от палеолита до позднего средневековья, а их изучением занимаются более 200 археологических экспедиций.