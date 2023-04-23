Рейсы на Иссык-Куль запускает "Аэрофлот"

Опубликовано: 8:05, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мае на озеро Иссык-Куль возобновит полеты "Аэрофлот". Прямые рейсы будут производиться из Москвы. Также на курорт летают самолеты "Уральских авиалиний".

Перевозчик "Аэрофлот" со 2 мая включает в расписание полеты из Москвы на озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

Регулярные рейсы по маршруту Москва-Тамчи-Москва будут выполняться из Шереметьево дважды в неделю.

Иссык-Куль - главный пляжный курорт в Кыргызстане, озеро находится в окружении живописных гор.

С конца апреля на озеро ежедневно будут летать самолеты "Уральских авиалиний", вылеты осуществляются из Домодедово.