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Рейсы на Иссык-Куль запускает "Аэрофлот"

Рейсы на Иссык-Куль запускает &quot;Аэрофлот&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В мае на озеро Иссык-Куль возобновит полеты "Аэрофлот". Прямые рейсы будут производиться из Москвы. Также на курорт летают самолеты "Уральских авиалиний".

Перевозчик "Аэрофлот" со 2 мая включает в расписание полеты из Москвы на озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

Регулярные рейсы по маршруту Москва-Тамчи-Москва будут выполняться из Шереметьево дважды в неделю.

Иссык-Куль - главный пляжный курорт в Кыргызстане, озеро находится в окружении живописных гор.

С конца апреля на озеро ежедневно будут летать самолеты "Уральских авиалиний", вылеты осуществляются из Домодедово.

 

Летать на Иссык-Куль россияне смогут ежедневно

Летать на Иссык-Куль россияне смогут ежедневно

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