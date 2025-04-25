Рейсы AZAL из Баку в Москву возобновлены

Полеты по маршруту Баку-Москва-Баку авиакомпании AZAL снова выполняются в полном объеме после снятия ограничений.

В авиакомпании AZAL сообщили о возобновлении рейсов по маршруту Баку-Москва-Баку после снятия ограничений на полеты над столицей РФ.

"В связи со снятием ограничений на использование воздушного пространства над Москвой (Россия), рейсы авиакомпании AZAL по маршруту Баку–Москва–Баку были возобновлены с вечера предыдущего дня и теперь выполняются по расписанию в штатном режиме"

– пресс-служба AZAL

Напомним, что вчера несколько рейсов AZAL из Баку в Москву были отложены из-за ограничений на полеты.