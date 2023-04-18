Ребенку оторвало пальцы на эскалаторе в Дагестане

Опубликовано: 20:12, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенок сильно пострадал в результате несчастного случая на эскалаторе в одном из ТЦ Махачкалы: малышу оторвало пальцы рук. Ребенок находится в больнице. Ведется проверка.

Четырехлетнему ребенку оторвало пальцы рук на эскалаторе в одном из махачкалинских торговых центров. Ребенок госпитализирован.

« …в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь»

– пояснили в пресс-службе СУСК России по Дагестану.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.