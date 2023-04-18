Ребенку оторвало пальцы на эскалаторе в Дагестане

Ребенок сильно пострадал в результате несчастного случая на эскалаторе в одном из ТЦ Махачкалы: малышу оторвало пальцы рук. Ребенок находится в больнице. Ведется проверка.
Четырехлетнему ребенку оторвало пальцы рук на эскалаторе в одном из махачкалинских торговых центров. Ребенок госпитализирован.
« …в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь»
– пояснили в пресс-службе СУСК России по Дагестану.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.