Рафаэль Гросси: решить ядерную программу Ирана можно только дипломатией

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал к немедленному возвращению к диалогу по ядерной программе Ирана, отметив: решить ее можно только с помощью дипломатии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая сегодня на телеканале France24, назвал единственный путь к достижению устойчивого решения споров по ядерной программе Ирана, подчеркнув, что это - дипломатия.

Гросси заявил, что ядерная программа Ирана "сильно пострадала" в результате недавних ударов по объектам по обогащению урана в Натанзе, Исфахане и Фордо, но власти страны не отступились от ее дальнейшего развития, хотя оно потребует времени для восстановления ее промышленно-технологической базы, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Говоря о возможности создания ИРИ ядерного оружия, глава МАГАТЭ отметил: несмотря на то, что основная часть произведенного Ираном урана находилась на атакованных объектах, значительная его часть сохранилась, и это позволит Тегерану при необходимости в кратчайшие сроки создать несколько единиц, что лишь усугубит ситуацию.

Гросси отметил, что своими атаками США и Израиль перешел "от дипломатии к применению силы", что отбросило назад многолетние переговорные усилия и лишь провоцирует дальнейшую эскалацию, которая из ядерной программы страны может перерасти в еще один серьезный кризис на Ближнем Востоке.