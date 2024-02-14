Пыль из гипса и цемента накрыла Дагестан

Дагестан окутали цементная и гипсовая пыль. Из-за этого в Махачкале на машинах образовался белый налет. Погода в республике улучшится в ближайшие дни.

Руководитель Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев рассказал, почему жители Махачкалы на своих машинах выявили белый налет.

Он отметил, что цементная и гипсовая пыль, окутавшая Дагестан, пришла из-за северо-западного ветра, который бушует в Краснодарском крае. По его словам, это и стало причиной появления белого налета на автомобилях.

«Потоки с северо-запада дошли до Дагестана, у нас ветров нет, тишина, поэтому пыль оседает. Она по химическому составу опасности не представляет»

- Абдулгалим Дадашев

Синоптик заявил, что ветра сохранятся еще два дня, однако потом погода в регионе улучшится, а температура повысится до 9-11 градусов.