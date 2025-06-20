Путин встретится с главой МИД Ирана

Владимир Путин в понедельник встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который прибыл в Москву в воскресенье, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отметим, что информацию о прибытии Аракчи ранее подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что глава иранской дипломатии проведет "ряд переговоров".

Напомним, что в ночь на 22 июня США начали военную операцию против Ирана, атаковав с воздуха ядерные объекты на территории Исламской Республики. В иранском МИД после этого заяивили о невозможности вести дальнейшие переговоры по ядерной проблеме.