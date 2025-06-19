Путин: у России есть план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта, сообщил сегодня в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

Российские власти имеют четкое видение урегулирования ближневосточного конфликта и ряд предложений по его решению с участием РФ – они представлены для рассмотрения Ирану, Израилю и США, сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент РФ Владимир Путин.

"Мы с Израилем в контакте, как вы знаете, не так давно я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, и с президентом Ирана, с президентом США, которые, безусловно, напрямую вовлечены во все эти процессы, представил им свое видение возможного движения вперед в направлении решения ситуации"

- Владимир Путин

Российские предложения уже обсуждаются, это уже подтвердили в Иране, с которыми практически в ежедневном режиме продолжаются тесные контакты, и было бы очень хорошо, чтобы эти идеи были реализованы, - подчеркнул Путин, передает "Интерфакс".

Что касается контактов России с арабским и исламским миром, то страна поддерживает с ними доверительные, дружеские и союзнические отношения, добавил президент.

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты.