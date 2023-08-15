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Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления

Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кремле сообщили, что Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи со взрывом в Махачкале. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Российский лидер Владимир Путин выразил слова соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Махачкале, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент выразил соболезнования гражданам, которые потеряли родных и близких при взрыве на автозаправке. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв на АЗС в Махачкале

Пожар вспыхнул в автосервисе в Махачкале вчера вечером, пламя перекинулось на АЗС, после чего прогремел взрыв. Число жертв трагедии увеличилось до 33 человек, еще более сотни получили ранения.

Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура по погибшим при взрыве. Свои соболезнования также выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

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