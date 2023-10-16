Путин оценил китайские авто

Опубликовано: 8:45, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава российского государства, комментируя интерес водителей к образцам китайского автопрома, заявил о том, что это обусловлено все возрастающем качеством. Санкции ни при чем.

Российский лидер прокомментировал качество китайских автомобилей. По его словам, авто из КНР становятся все более востребованными на российском рынке, так как их качество демонстрирует стабильный рост.

Также он выразил уверенность, что странам стоит наращивать сотрудничество и в других областях. Например, по словам российского лидера, российские и китайские специалисты могли бы сотрудничать в области строительства судов и самолетов.

«Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей»

– Владимир Путин