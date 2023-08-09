Опубликовано: 20:30, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Президенты двух стран обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в различных сферах.

Российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств поговорили об отношениях Москвы и Ташкента в рамках стратегического партнерства и союзничества.

В заключение лидеры России и Узбекистана договорились активизировать контакты на разных уровнях.

В пресс-службе Шавката Мирзиеева отметили, что президенты в ходе разговора обратили внимание на наращивание торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Помимо этого, Путин и Мирзиеев подчеркнули необходимость проведения совместных образовательных и медиа-форумов, заседаний межправительственной комиссии.

В конце телефонной беседы главы стран обменялись мнениями по актуальным на сегодняшний день вопросам.