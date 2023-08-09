Российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств поговорили об отношениях Москвы и Ташкента в рамках стратегического партнерства и союзничества.
В заключение лидеры России и Узбекистана договорились активизировать контакты на разных уровнях.
В пресс-службе Шавката Мирзиеева отметили, что президенты в ходе разговора обратили внимание на наращивание торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Помимо этого, Путин и Мирзиеев подчеркнули необходимость проведения совместных образовательных и медиа-форумов, заседаний межправительственной комиссии.
В конце телефонной беседы главы стран обменялись мнениями по актуальным на сегодняшний день вопросам.