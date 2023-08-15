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Путин и Калиматов обсудили строительство в Ингушетии

Путин и Калиматов обсудили строительство в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Строительство в Ингушетии сталкивается с рядом проблем, рассказал глава региона на встрече с президентом РФ. Активному строительству мешают самозахваты и дефицит земли.

Во вторник состоялась рабочая встреча российского лидера Владимира Путина с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Президент высоко оценил сельскохозяйственные успехи республики, а также отметил рост промышленного производства.

"Тем не менее, стройка немножко припала у вас по документам... У нас в стране, наоборот, бум"

– Путин

Глава Ингушетии основной проблемой в строительной сфере назвал нехватку земли и незаконное строительство, самозахват земель. Он отметил, что эти проблемы давние и сегодня республиканское правительство активно работает над тем, чтобы их устранить.

"За три года по решению судов нам удалось вернуть в бюджет Ингушетии около 5 млрд рублей и более 550 га земли"

– Калиматов

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