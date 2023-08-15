Путин и Калиматов обсудили строительство в Ингушетии

Опубликовано: 16:43, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство в Ингушетии сталкивается с рядом проблем, рассказал глава региона на встрече с президентом РФ. Активному строительству мешают самозахваты и дефицит земли.

Во вторник состоялась рабочая встреча российского лидера Владимира Путина с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Президент высоко оценил сельскохозяйственные успехи республики, а также отметил рост промышленного производства.

"Тем не менее, стройка немножко припала у вас по документам... У нас в стране, наоборот, бум"

– Путин

Глава Ингушетии основной проблемой в строительной сфере назвал нехватку земли и незаконное строительство, самозахват земель. Он отметил, что эти проблемы давние и сегодня республиканское правительство активно работает над тем, чтобы их устранить.

"За три года по решению судов нам удалось вернуть в бюджет Ингушетии около 5 млрд рублей и более 550 га земли"

– Калиматов