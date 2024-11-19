Протесты в Грузии: что произошло ночью?

Акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения силовиками. Десятки сотрудников МВД пострадали. Протест завершился под утро.

Начавшаяся вечером 28 ноября акция протеста возле грузинского парламента в центре Тбилиси переросла в столкновения с полицейскими, есть пострадавшие и задержанные.

Протест вспыхнул после заявления премьера Ираклия Кобахидзе по поводу снятия с повестки дня переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В акции участвовали представители оппозиции и их сторонники, сотрудники НПО, а также президент страны Саломе Зурабишвили

Как заявили в МВД страны, проходящая акция вышла за рамки установленных законом о собраниях и манифестациях норм. В ведомстве добавили, что, несмотря на призывы, митингующие вступают в стычки с сотрудниками полиции.

Позже силовики начали применять против участников акции перцовый газ, однако беспорядки в столице Грузии продолжились. Вскоре к центру города подъехал спецназ.

После многочисленных призывов к протестующим силовики приступили к зачистке территории на проспекте Руставели при помощи водометов. Акция завершилась под утро.

Отмечается, что в результате беспорядков пострадали 32 сотрудника полиции. У них диагностировали травмы головы, глаз и других частей тела. Некоторым полицейским потребовалась хирургическая помощь.

Стоит добавить, что правоохранители поймали 43 участников митинга. В отношении задержанных ведется следствие по нескольким статьям УК Грузии.

Утром стало известно, что движение транспорта по проспекту Руставели восстановлено. На этом же участке проводятся восстановительные работы.