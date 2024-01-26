Пропавший в черно-фиолетовой куртке мужчина найден живым в Ставрополе

Волонтеры нашли пенсионера, который пропал вчера в Ставрополе. В настоящее время ему ничего не угрожает.

Члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" нашли живым и невредимым 66-летнего пенсионера, пропавшего ранее в Ставрополе. Об этом рассказали в самом отряде.

"Найден. Жив! Всем спасибо за помощь!"

– сообщают волонтеры

В четверг мужчина вышел из дома, расположенного в Промышленном районе, но не вернулся обратно.

На нем была черно-фиолетовая куртка, а также черного цвета штаны, шапка и ботинки.