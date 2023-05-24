Пропавших на Эльбрусе туристов начали искать вертолетом

Опубликовано: 12:09, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР продолжаются поиски пропавших на Эльбрусе туристов из Беларуси. К поискам был подключен вертолет. Группа туристов не выходила на связь с 21 мая.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии проинформировали о том, что для поисков пропавших на Эльбрусе туристов был привлечен вертолет Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Ранее сообщалось о том, что в поисках задействован беспилотный летательный аппарат.

Уточняется, что поиски пропавших осложняются ухудшением погоды, а также сложным рельефом местности. Участие в поисках туристов принимает более 80 человек.

Напомним, что незарегистрированная группа туристов из Беларуси в составе шести человек пропала на западном склоне Эльбруса.

По факту проводится следственная проверка. Доклад о проверке затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.