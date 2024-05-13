Пропавшего три дня назад туриста нашли в Сочи

Молодого человека, потерявшегося во время прогулки в горах Сочи, нашли сегодня. Сейчас спасатели пытаются добраться до него, чтобы эвакуировать и передать врачам.

Спасатели отыскали молодого туриста, потерявшегося три дня назад в Сочи, подробности сообщает МЧС России.

Парень 22 лет оказался на хребте Алек. Уточняется, что, по предварительной информации, он получил травмы.

Поиски велись по труднодоступной местности. Судя по видео, опубликованному спасательным ведомством, спасателям приходится пробираться по территории, на 60% покрытой густой растительностью.

Сам спасаемый оказался на участке, где растут высокие деревья.

"Сейчас специалисты ведомства ищут площадку для вертолета Ка-32 МЧС России, чтобы эвакуировать потерявшегося"

– МЧС

Накануне стало известно, что в горах Сочи в течение двух дней ищут ушедшего на прогулке и не вернувшегося молодого человека. На связь он не выходил. Поход не был зарегистрирован в МЧС.