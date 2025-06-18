Производство беспилотников запустят в Саудовской Аравии и ОАЭ

Эр-Рияд и Абу-Даби стараются активно развивать собственные программы беспилотной авиации. В рамках данных программ на территории этих стран планируется запустить производство БПЛА.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты собираются производить на своей территории беспилотники. Обе страны подпишут соглашения, которые предусматривают передачу технологий и локализованное производство, пишет Forbes.

В настоящее время ОАЭ обсуждают с компанией Elbit Systems из Израиля вопрос закупки разведывательных БПЛА Hermes 900. Предполагаемое соглашения включает в себя постепенную передачу технологий и сборку беспилотников на территории ОАЭ.

Производство БПЛА также стремится наладить Саудовская Аравия. Летом 2023 года королевство заключило рекордное соглашение с Baykar Defense на поставку тяжелых ударных дронов Akinci. Подписанный документ также может включать в себя налаживание производство на территории Саудовской Аравии.

Ранее ОАЭ приобрели два десятка турецких Bayraktar TB2 и ведут сейчас переговоры о возведении предприятия по их выпуску. Власти Саудовской Аравии действуют по похожему сценарию в рамках своей программы реформ "Видение 2030".