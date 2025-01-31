Производителя питьевой воды проверили после отравления ребенка в Грузии

Cпециалисты проверили в Грузии качество продукции компании, выпускающей питьевую воду. В ходе экспертизы нарушений обнаружено не было.

В Грузии завершилась проверка продукции IDS Borjomi Georgia. Соответствующую информацию подтвердили 4 февраля в самой компании.

Образцы продукции было решено взять на экспертизу после того, как стало известно о госпитализации ребенка, выпившего воду из бутылки Bakuriani Cida.

В ходе проверки никаких нарушений выявлено не было.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ребенок выпил воду из бутылки и получил ожог дыхательных путей и полости рта. Пользователи соцсетей сообщают о более чем 100 пострадавших.