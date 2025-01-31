Вестник Кавказа

Производителя питьевой воды проверили после отравления ребенка в Грузии

Производителя питьевой воды проверили после отравления ребенка в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Cпециалисты проверили в Грузии качество продукции компании, выпускающей питьевую воду. В ходе экспертизы нарушений обнаружено не было.

В Грузии завершилась проверка продукции IDS Borjomi Georgia. Соответствующую информацию подтвердили 4 февраля в самой компании.

Образцы продукции было решено взять на экспертизу после того, как стало известно о госпитализации ребенка, выпившего воду из бутылки Bakuriani Cida.

В ходе проверки никаких нарушений выявлено не было.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ребенок выпил воду из бутылки и получил ожог дыхательных путей и полости рта. Пользователи соцсетей сообщают о более чем 100 пострадавших.

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