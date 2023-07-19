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Прохладно и хмуро будет сегодня в Москве

Прохладно и хмуро будет сегодня в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве в среду будет пасмурно и прохладно, около 18-19 градусов. Дожди вероятны, но короткие. Также ожидается порывистый ветер.

Погода в среду в Москве будет прохладной, воздух вряд ли прогреется до 20 градусов, информируют синоптики.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер западный, 7-12 м/c, местами порывы до 18 м/c»

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление ниже нормы, 736 мм ртутного столба.

Сегодня таких мощных осадков, как накануне, не предвидится, к завтрашнему дню погода начнет налаживаться, но температура еще несколько дней будет ниже нормы.

Какой будет погода во второй половине лета в России?

Какой будет погода во второй половине лета в России?

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