Программа возможного премьера Грузии Кобахидзе поступила на рассмотрение в парламент

Парламенту Грузии передали на рассмотрение программу Ираклия Кобахидзе. Кандидатура нового премьера республики будет утверждена в конце следующей рабочей недели.

В парламент Грузии поступила на рассмотрение программа кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Об этом рассказал вице-спикер парламента

"Кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе в парламент Грузии для выражения доверия представлен состав правительства Грузии и приложена правительственная программа "Для строительства европейского государства"

– Георгий Вольский

В конце января стало известно, что новый премьер и правительство будут утверждены в следующий четверг, 8 февраля. До этого времени будут проходить встречи с кандидатами в состав нового правительства и рассматриваться программы возможных премьеров.

Напомним, накануне "Грузинская мечта" выдвинула Кобахидзе на пост премьера. При этом Ираклий Гарибашвили, возглавлявший правительство до недавнего времени, занял его место на посту председателя правящей партии.