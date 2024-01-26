Вестник Кавказа

Программа возможного премьера Грузии Кобахидзе поступила на рассмотрение в парламент

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе
© Фото: сайт “Грузинской мечты“
Парламенту Грузии передали на рассмотрение программу Ираклия Кобахидзе. Кандидатура нового премьера республики будет утверждена в конце следующей рабочей недели.

В парламент Грузии поступила на рассмотрение программа кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Об этом рассказал вице-спикер парламента

"Кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе в парламент Грузии для выражения доверия представлен состав правительства Грузии и приложена правительственная программа "Для строительства европейского государства"

– Георгий Вольский

В конце января стало известно, что новый премьер и правительство будут утверждены в следующий четверг, 8 февраля. До этого времени будут проходить встречи с кандидатами в состав нового правительства и рассматриваться программы возможных премьеров.

Напомним, накануне "Грузинская мечта" выдвинула Кобахидзе на пост премьера. При этом Ираклий Гарибашвили, возглавлявший правительство до недавнего времени, занял его место на посту председателя правящей партии.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2495 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы