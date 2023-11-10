Проезд на новых автобусах Махачкалы не превысит 20 рублей

В мэрии дагестанской столицы сообщили о том, что благодаря субсидиям проезд на новых автобусах не превысит 20 рублей. Цена на проезд на старом транспорте по-прежнему регулироваться не будет.

Проезд на новых автобусах в Махачкале обойдется не более чем в два десятка рублей, рассказали в мэрии дагестанской столицы. Автобусы будут двигаться по маршрутам 44а, 64, 65

«Сейчас в городе работает система нерегулируемого тарифа, у города нет собственных транспортных средств. Транспортные средства функционируют по нерегулируемому тарифу»

– пресс-служба мэрии города

В мэрии отметили, что проезд на новых автобусах будет субсидироваться, однако стоимость проезда на старом транспорте по-прежнему будет устанавливаться собственником.

Также стало известно, что новый транспорт будет оборудован системой видеонаблюдения, информационными табло и иным необходимым оборудованием.