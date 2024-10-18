Продуктивность диалога с Турцией оценили в Армении

Глава МИД Армении рассказал, как проходят переговоры с Турцией. По его словам, несмотря на то, что стороны ведут активный диалог, говорить об ощутимых сдвигах не приходится.

Армении и Турции пока не удалось достичь серьезных результатов в переговорах. Об этом заявил глава МИД РА, выступая на встрече в Ереване со спикерами парламентов стран Балтии.

Арарат Мирзоян напомнил, что переговоры с Турции, границы с которой закрыты на протяжении 30 лет, ведутся на высоком уровне.

Он добавил, что обе стороны хорошо понимают, что открытие границ принесет выгоду не только им самим, но и всему региону.

"Идет интенсивный диалог, но к сожалению, "на земле" пока нет серьезных, ощутимых результатов"

– Арарат Мирзоян