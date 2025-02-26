Вестник Кавказа

Продажа шашек и детонаторов стоила жителю Кубани свободы

Продажа шашек и детонаторов стоила жителю Кубани свободы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Краснодарского края продавал тротиловые шашки и детонаторы. Суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

Жителю Краснодарского края вынесли приговор по делу о продаже тротиловых шашек и детонаторов, сообщает объединенная служба судов региона.

Мужчина из Белоглинского района в 2010 году после смерти отца нашел в его дома самодельное нарезное оружие и 25 патронов, но никому об этом не рассказал.

Помимо этого, в прошлом году он продал за 25 тыс рублей 12 тротиловых шашек и 6 капсюлей – детонаторов. Покупатели перечисляли ему денежные средства с помощью перевода.

Фигуранта поймали сотрудники ФСБ на следующий день. Все свои действия задержанный совершил в период условного срока, который ему назначили за попытку дачи взятки.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 110 тыс рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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