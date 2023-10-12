Опубликовано: 21:45, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сенатор от штата Нью-Джерси, известный проармянскими взглядами, снова попался на взятке. На этот раз он лоббировал интересы Египта.

Скандально известный американский сенатор Боб Менендес, лоббирующий армянские интересы, снова может оказаться на скамье подсудимых: прокуратура США выдвинула против него новые обвинения. Так, следствие полагает, что политик предоставлял конфиденциальную информацию, действуя в интересах Египта.

В начале осени Менендес и его жена – этническая армянка – уже обвинялись в получении взяток.

Известно, что он неоднократно инициировал слушания в Конгрессе США, в ходе которых выступал с требованием введения санкций против Азербайджана. В ответ на это азербайджанские власти уличили сенатора в получении денег от представителей армянской диаспоры и реализации политического заказа.