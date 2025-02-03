Вестник Кавказа

Приложение для покупки билетов появится у "Аэрофлота"

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Аэрофлот" создал новое приложение для покупки билетов. Его можно установить на телефон, планшет или компьютер.

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прогрессивное веб-приложение (PWA) для покупки билетов. Об этом рассказали в самом авиаперевозчике.

Новое приложение будет доступно для пользователей любой операционной системы. Оно также поддерживает почти все браузеры. Исключение составляет лишь "Яндекс браузер", однако компания уже занимается доработкой функционала.

В "Аэрофлоте" отметили, что с помощью PWA пассажиры смогут осуществлять поиск и покупку билетов, бронировать субсидированные перевозки, регистрироваться на рейсы и много другое.

"С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием"

– пресс-служба авиакомпании

PWA-приложение авиаперевозчика можно установить на смартфон, планшет или компьютер.

Напомним, в начале мая "Аэрофлот" существенно поднял плату за возврат или обмен билетов. На внутренних рейсах плата выросла на 25%, а на международных – на 20%.

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