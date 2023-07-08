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Пригороды Махачкалы выявят лучшего в спорте 

Пригороды Махачкалы выявят лучшего в спорте 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале пройдут спортивные соревнования среди пригородов столицы республики. Турнир приурочен к 100-летию Расула Гамзатова. Мероприятие включает в себя противостояния в различных видах спорта. 

Махачкала примет спортивный фестиваль "Здоровое поколение", в котором примут участие команды из пригородов столицы Дагестана, сообщают "Махачкалинские известия". 

Соревнования между поселками пройдут 8 июля в поселке Кяхулай на Крымсолтан-арене и горе Тарки-тау. Участники посоревнуются в беге с именитыми спортсменами, а победителю достанется велосипед. Начало пробежки запланировано на 7:30 мск. 

Основные соревнования начнутся в 8:30 мск. Команды из пригородных поселков выявят сильнейших в различных видах спорта. Кроме того, в Махачкале состоится первенство города по стрельбе из лука. 

Стоит добавить, что организаторы подготовят для атлетов плов, кофе, чай и сладости. Соревнования будут приурочены к 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Жители Махачкалы - счастливые люди

Жители Махачкалы - счастливые люди

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