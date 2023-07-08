Пригороды Махачкалы выявят лучшего в спорте 

Опубликовано: 2:11, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале пройдут спортивные соревнования среди пригородов столицы республики. Турнир приурочен к 100-летию Расула Гамзатова. Мероприятие включает в себя противостояния в различных видах спорта.

Махачкала примет спортивный фестиваль "Здоровое поколение", в котором примут участие команды из пригородов столицы Дагестана, сообщают "Махачкалинские известия".

Соревнования между поселками пройдут 8 июля в поселке Кяхулай на Крымсолтан-арене и горе Тарки-тау. Участники посоревнуются в беге с именитыми спортсменами, а победителю достанется велосипед. Начало пробежки запланировано на 7:30 мск.

Основные соревнования начнутся в 8:30 мск. Команды из пригородных поселков выявят сильнейших в различных видах спорта. Кроме того, в Махачкале состоится первенство города по стрельбе из лука.

Стоит добавить, что организаторы подготовят для атлетов плов, кофе, чай и сладости. Соревнования будут приурочены к 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова.