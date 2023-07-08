Пригороды Махачкалы выявят лучшего в спорте 

Махачкала примет спортивный фестиваль "Здоровое поколение", в котором примут участие команды из пригородов столицы Дагестана, сообщают "Махачкалинские известия".
Соревнования между поселками пройдут 8 июля в поселке Кяхулай на Крымсолтан-арене и горе Тарки-тау. Участники посоревнуются в беге с именитыми спортсменами, а победителю достанется велосипед. Начало пробежки запланировано на 7:30 мск.
Основные соревнования начнутся в 8:30 мск. Команды из пригородных поселков выявят сильнейших в различных видах спорта. Кроме того, в Махачкале состоится первенство города по стрельбе из лука.
Стоит добавить, что организаторы подготовят для атлетов плов, кофе, чай и сладости. Соревнования будут приурочены к 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова.