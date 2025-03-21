При пожаре в Анапе эвакуировали 25 человек

МЧС: из-за пожара в здании реабилитационного центра проведена эвакуация 25 человек.
В Анапе произошел пожар в реабилитационном учреждении, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали 25 человек.
"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра… В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров"
– ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Сообщается, что к месту происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС, задействовано 4 единицы техники. Обстоятельства инцидент устанавливаются, информации о пострадавших пока не поступало.