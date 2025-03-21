Вестник Кавказа

При пожаре в Анапе эвакуировали 25 человек

При пожаре в Анапе эвакуировали 25 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЧС: из-за пожара в здании реабилитационного центра проведена эвакуация 25 человек.

В Анапе произошел пожар в реабилитационном учреждении, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали 25 человек. 

"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра… В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров"

– ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

Сообщается, что к месту происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС, задействовано 4 единицы техники. Обстоятельства инцидент устанавливаются, информации о пострадавших пока не поступало.

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