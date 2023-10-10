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Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Израиле

Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Израиле
Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой. По его словам, главной темой переговоров станет урегулирование палестино-израильского кризиса.

Президент Турции сообщил о намерении обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг атаки палестинских радикалов ХАМАС на территорию Израиля.

«Я ранее провел телефонные переговоры с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным. Будет также беседа с [генсеком ООН Антониу] Гутерришем»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее Владимир Путин заявлял о том, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке невозможно без учета интересов палестинского народа.

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства»

– Владимир Путин

Ночные полеты из РФ в Израиль закрыты до 16 октября

Ночные полеты из РФ в Израиль закрыты до 16 октября

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