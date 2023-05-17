Опубликовано: 7:13, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голосование за президента Турции в рамках второго тура стартует за границей 20 мая. Будут открыты 167 пунктов голосования. Итоги выборов в Турции объявят 29 мая.

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, голосование будет проходить не только внутри страны, но и на организованных участках за рубежом.

Пункты голосования будут доступны турецким избирателям в 73 странах мира. К 20 мая турецкие представительства организуют 167 точек для граждан, проживающих за границей, но имеющих право отдать свой голос за возможного президента. Во втором туре выборов участвуют два кандидата: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.

Зарубежное голосование за президента Турции будет проходить 20-24 мая, точные даты и адреса пунктов можно узнать на сайте Высшей избирательной комиссии: ysk.gov.tr.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая, явка была рекордной. По итогам действующий глава государства не добрал до 50% полпроцента, в результате в Турции впервые в истории будет проведен второй тур выборов президента. Он состоится 28 мая, результаты выборов президента в Турции станут известны 29 мая.