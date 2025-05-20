Президент Узбекистана проверил строительство нового столичного аэропорта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проинспектировал ход строительства нового столичного аэропорта "Ташкент-Восточный", призванного разгрузить старую воздушную гавань Ташкента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня ознакомился с ходом строительных работ в аэропорту "Ташкент-Восточный", который возводится между узбекистанской столицей и районом Новый Ташкент и призван обеспечить быстрое, безопасное и комфортабельное авиасообщение, соответствующее высоким международным стандартам, а также разгрузить основной международный аэропорт столицы, сообщает официальный сайт президента страны.

Строительство будущей авиагавани идет полным ходом. В рамках его первого этапа уже полностью построен главный объект – "сердце" аэропорта, его 4-километровая взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать любые типы существующих на сегодня самолетов.

Сейчас строители возводят два терминала – пассажирский, для приема официальных делегаций, и для технического обслуживания всего наземного комплекса, который вскоре будет оснащен самым современным навигационным оборудованием и средствами приема воздушных судов и обработки багажа, а также ангары и перрон.

Президент остался доволен ходом строительных работ и архитектурными решениями терминалов и дал конкретные поручения ускорить процесс, при этом главное внимание уделить качеству будущего обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе главы государства.