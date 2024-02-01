Президент Турции позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента Азербайджана с победой, которую он одержал на выборах главы государства сегодня. Итоги экзит-поллов ранее опубликовали три организации.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву.

Звонок был посвящен победе Ильхама Алиева на выборах главы государства, которые прошли сегодня.

Перед телефонным разговоров Эрдоган направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

По результатам трех exit poll, Ильхам Алиев одержал на выборах убедительную победу: его результат достиг 92-93%. Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 76,73%.