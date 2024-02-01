Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Президент Турции позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Турции позвонил Ильхаму Алиеву
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента Азербайджана с победой, которую он одержал на выборах главы государства сегодня. Итоги экзит-поллов ранее опубликовали три организации.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву.

Звонок был посвящен победе Ильхама Алиева на выборах главы государства, которые прошли сегодня.

Перед телефонным разговоров Эрдоган направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

По результатам трех exit poll, Ильхам Алиев одержал на выборах убедительную победу: его результат достиг 92-93%. Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 76,73%.

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