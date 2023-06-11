Президент Токаев контролирует тушение пожаров в Абайской области

Опубликовано: 11:49, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Казахстана

В Абайской области Казахстана продолжается тушение лесного пожара, вспыхнувшего в четверг во время грозы. В регион с рабочей поездкой прибыл президент страны Касым-Жомарт Токаев, который уже облетел пострадавшие от огня территории и заслушал доклады ответственных чиновников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область страны, сообщает Акорда.

В ходе поездки глава Казахстана ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре, передает Sputnik Казахстан.

Глава государства уже совершил облет пострадавших от пожаров территорий, заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.

Сейчас общая площадь лесного пожара достигла 60 тыс га, по последним данным от МЧС Казахстана, тушение пожара продолжается на пяти участках, в нем задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов. С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды общим объемом более 1 тыс т.