Президент Токаев контролирует тушение пожаров в Абайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область страны, сообщает Акорда.
В ходе поездки глава Казахстана ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре, передает Sputnik Казахстан.
Глава государства уже совершил облет пострадавших от пожаров территорий, заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.
Сейчас общая площадь лесного пожара достигла 60 тыс га, по последним данным от МЧС Казахстана, тушение пожара продолжается на пяти участках, в нем задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов. С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды общим объемом более 1 тыс т.