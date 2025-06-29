Президент России анонсировал телефонный разговор с Трампом

Сегодня президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Беседа состоится с американским лидером Дональдом Трампом.
Президент России Владимир Путин рассказал, что сегодня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
О беседе с главой Белого дома он упомянул во время осмотра выставки растущих российских брендов.
"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок"
- Владимир Путин
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний вечер у Владимира Путина запланирован международный звонок. Тогда он не уточнил, с кем именно состоится беседа.