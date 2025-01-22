Вестник Кавказа

Президент Ирана встретился с премьером Азербайджана

Президент Ирана встретился с премьером Азербайджана
© Фото: сайт правительства Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял премьера Азербайджана Али Асадова. Стороны обсудили двусторонние отношения и реализацию совместных проектов.

Иранский президент Масуд Пезешкиан принял в Тегеране азербайджанского премьера Али Асадова, пишет пресс-служба правительства Азербайджана.

Асадов находится в иранской столице с рабочим визитом. Он передал главе государства приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стороны обсудили развитие азербайджано-иранских отношений. Они подчеркнули, что связи Баку и Тегерана основаны на принципах дружбы и добрососедства.

Помимо этого, Асадов и Пезешкиан затронули вопросы реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и нефтегазовой областях.

Они также отметили важность III Каспийского экономического форума. Асадов добавил, что Баку рассматривает Каспийское море как море мира, дружбы и добрососедства.

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