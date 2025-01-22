Президент Ирана встретился с премьером Азербайджана

Масуд Пезешкиан принял премьера Азербайджана Али Асадова. Стороны обсудили двусторонние отношения и реализацию совместных проектов.
Иранский президент Масуд Пезешкиан принял в Тегеране азербайджанского премьера Али Асадова, пишет пресс-служба правительства Азербайджана.
Асадов находится в иранской столице с рабочим визитом. Он передал главе государства приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Стороны обсудили развитие азербайджано-иранских отношений. Они подчеркнули, что связи Баку и Тегерана основаны на принципах дружбы и добрососедства.
Помимо этого, Асадов и Пезешкиан затронули вопросы реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и нефтегазовой областях.
Они также отметили важность III Каспийского экономического форума. Асадов добавил, что Баку рассматривает Каспийское море как море мира, дружбы и добрососедства.