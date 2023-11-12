Президент Грузии будет участвовать в выборах в следующем году

Саломе Зурабившили намерена создать оппозиционную партию и участвовать в следующем году в выборах в парламент.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили готовит план по участию в следующих выборах в парламент страны. Об этом сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он рассказал, что оппозиционная партия «Нацдвижение» должна будет продвигать свою кандидатуру в парламент сразу по двум фронтам. Один из них – это новая партия Саломе Зурабишвили, которую она планирует создать.

"Одним из основных разрабатываемых планов является участие Саломе Зурабишвили в парламентских выборах вместе с этими субъектами. Для этого в августе-сентябре она может уйти с должности и непосредственно принять участие в выборах. Она мало что теряет, ее полномочия и так истекают до конца года"

– Ираклий Кобахидзе

Саломе Зурабишвили будет занимать пост президента до конца 2024 года.