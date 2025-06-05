Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизовом режиме с Китаем

Соглашение об отмене визового режима с Китаем утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе его визита в Пекин.

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизовом режиме для граждан Азербайджана и Китая. Он подписал соответствующий закон.

Напомним, что соглашение об отмене визового режима было подписано в апреле 2025 года в рамках визита Ильхама Алиева в Пекин.

Согласно документу, граждане двух стран смогут совершать поездки по внутреннему паспорту. Допускается пребывание на территории другой страны до 30 дней за одну поездку.

На фоне этого туристический поток из Китая в Азербайджан значительно увеличился. По информации посла КНР в Баку, рост составил 70%.