Вестник Кавказа

Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизовом режиме с Китаем

Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизовом режиме с Китаем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соглашение об отмене визового режима с Китаем утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе его визита в Пекин.

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о безвизовом режиме для граждан Азербайджана и Китая. Он подписал соответствующий закон.

Напомним, что соглашение об отмене визового режима было подписано в апреле 2025 года в рамках визита Ильхама Алиева в Пекин.

Согласно документу, граждане двух стран смогут совершать поездки по внутреннему паспорту. Допускается пребывание на территории другой страны до 30 дней за одну поездку.

На фоне этого туристический поток из Китая в Азербайджан значительно увеличился. По информации посла КНР в Баку, рост составил 70%.

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