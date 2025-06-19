Премьер Израиля раскрыл детали разговора с президентом США

Глава израильского правительства поведал о своем телефонном разговоре с американским лидером. Он подчеркнул, что их беседа получилась очень теплой и трогательной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в видеообращении к гражданам страны, каким получился его телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По его словам, американский лидер позвонил ему после того, как были совершены удары по нескольким ядерным объектам в Иране.

Глава израильского правительства отметил, что их беседа была очень теплой и трогательной.

"Он поздравил меня, поздравил наших военных и поздравил наш народ. И я поздравил его, летчиков [ВВС] Соединенных Штатов и американский народ"

– Биньямин Нетаньяху

Он также рассказал, что от всего сердца поблагодарил американского лидера не только от себя, но и от имени всех граждан Израиля, от имени всего еврейского народа.

"И я знаю, граждане Израиля, что говорю от всего сердца каждого из вас. Мы стоим вместе, мы сражаемся вместе, и с Божьей помощью мы победим вместе"

– премьер еврейского государства

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье США нанесли удары сразу по трем ядерным объектам Ирана.