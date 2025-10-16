Премьер Грузии рассказал о сроках проведения реформы высшего образования

Ираклий Кобахидзе заявил о планах властей выполнить реформу высшего образования до 2030 года. Первый этап должен быть реализован уже в следующем году.

В Грузии планируется завершить реформу высшего образование в течение 3-4 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что первый этап плана будет выполнен уже через год.

"К следующему учебному году мы будем готовы перейти ко второму этапу. Что касается полной реализации концепции – с учетом инфраструктурной части и других компонентов, – на это потребуется примерно 3-4 года"

– Ираклий Кобахидзе

Он также акцентировал внимание на том, что на качестве обучения сегодня отрицательно сказывается то, что большинство преподавателей работают на неполной ставке. По словам главы правительства, это одна из главных проблем высшего образования в стране.

Напомним, ранее правительство республики представило масштабную реформу высшего образования. Главная цель реформы – повысить качество высшего образования, чтобы он был сравним с другими странами.