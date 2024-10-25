Премьер Грузии рассказал о мирном видении отношений с Россией

Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии мирное видение отношений с Россией. Он отметил, что у Тбилиси нет дипотношений с Москвой, но поддерживается торговля.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе дал оценку отношениям Тбилиси и Москвы. Он отметил, что у Грузии мирное видение отношений с Россией.

Глава правительства заявил, что Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Кавказе. Политик подчеркнул, что все соседние страны ценят действия Тбилиси.

Кобахидзе сказал, что сегодня Грузия придерживается очень мирного и прагматичного видения отношений с Москвой.

Он напомнил, что у страны отсутствуют дипломатические отношения с Россией. При этом премьер добавил, что государства поддерживают торговое партнерство.

Помимо этого, политик назвал вступление в Евросоюз при сохранении мирных добрососедских отношений с соседями, в том числе с Россией, главным приоритетом Грузии.