Вестник Кавказа

Премьер Грузии рассказал о мирном видении отношений с Россией

Премьер Грузии рассказал о мирном видении отношений с Россией
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии мирное видение отношений с Россией. Он отметил, что у Тбилиси нет дипотношений с Москвой, но поддерживается торговля.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе дал оценку отношениям Тбилиси и Москвы. Он отметил, что у Грузии мирное видение отношений с Россией.

Глава правительства заявил, что Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Кавказе. Политик подчеркнул, что все соседние страны ценят действия Тбилиси.

Кобахидзе сказал, что сегодня Грузия придерживается очень мирного и прагматичного видения отношений с Москвой.

Он напомнил, что у страны отсутствуют дипломатические отношения с Россией. При этом премьер добавил, что государства поддерживают торговое партнерство.

Помимо этого, политик назвал вступление в Евросоюз при сохранении мирных добрососедских отношений с соседями, в том числе с Россией, главным приоритетом Грузии.

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