Премьер Армении заявил о важности урегулирования отношений с Турцией

Армения считает важной нормализацию отношений с Турцией. Такое заявление в интервью изданию La Repubblica сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Это очень важный вопрос для Армении. Во время моего визита в Анкару и в результате контактов с президентом Турции я получил впечатление, что и для Анкары также важно урегулирование отношений с Арменией. Считаю, что есть и возможности, и сложности в этом процессе"
– глава правительства
По его словам, урегулирование между Ереваном и Анкарой уменьшит напряженность на Южном Кавказе.
Кроме того, армянский премьер подчеркнул, что власти не связывают этот процесс с армяно-азербайджанским урегулированием.
"Мы не связываем отношения Армения - Турция с отношениями Армения - Азербайджан, хотя Азербайджан и Турция желают связывать и постоянно говорят об этом"
– Никол Пашинян