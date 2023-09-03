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Премьер Армении заявил о важности урегулирования отношений с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян сообщил, что нормализация армяно-турецких отношений очень важна для Еревана. Он подчеркнул, что она пойдет на пользу всему региону.

Армения считает важной нормализацию отношений с Турцией. Такое заявление в интервью изданию La Repubblica сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Это очень важный вопрос для Армении. Во время моего визита в Анкару и в результате контактов с президентом Турции я получил впечатление, что и для Анкары также важно урегулирование отношений с Арменией. Считаю, что есть и возможности, и сложности в этом процессе"

– глава правительства

По его словам, урегулирование между Ереваном и Анкарой уменьшит напряженность на Южном Кавказе.

Кроме того, армянский премьер подчеркнул, что власти не связывают этот процесс с армяно-азербайджанским урегулированием.

"Мы не связываем отношения Армения - Турция с отношениями Армения - Азербайджан, хотя Азербайджан и Турция желают связывать и постоянно говорят об этом"

– Никол Пашинян

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